İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon finalinde dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, dünya 2 numarası İspanyol rakibi Carlos Alcaraz ile karşılaştı.

Londra’daki All England Lawn Tennis and Croquet Club’da oynanan karşılaşmayı 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanan Jannik Sinner, Wimbledon'daki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Fransa Açık (Roland Garros) finalinde maç sayısı kullandığı karşılaşmada Carlos Alcaraz'a mağlup olarak büyük üzüntü yaşayan İtalyan tenisçi, yaklaşık bir ay sonra rakibini bu kez mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından yüksek bir duygu yoğunluğu yaşayan Jannik Sinner, gözyaşlarını tutamadı. Kortun ortasına çöken İtalyan tenisçi, bir süre yerde kaldı. Daha sonra ekibinin ve ailesinin yanına giden 23 yaşındaki sporcu, duygularını onlarla da paylaştı.

Jannik Sinner, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ise "Çok duygusaldı. Paris'te çok acı bir yenilgi yaşadım. O yenilgiyi kabullenip, çalışmaya devam ettik. Bu kupayı tutuyor olmamım nedenlerinden biri de bu..." ifadelerini kullandı.

4. kez bir grand slam turnuvasında zafer elde eden Jannik Sinner, Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan ilk İtalyan tenisçi olarak da tarihe geçti. Daha önce sadece bir kez bir İtalyan tenisçi Wimbledon'da final oynamış, Matteo Berrettini, 2021 yılında Novak Djokovic'e yenilerek ikinci olmuştu.