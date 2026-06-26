Marmara Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, sermayesinin yüzde 50'sine sahip olduğu Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki tüm hisselerinin satışı için Japon ortağı Kansai Paint Co., Ltd. ile ön mutabakata vardığını duyurdu.

Açıklamaya göre taraflar, Marmara Holding'in Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 oranındaki paylarının prensipte 93 milyon ABD doları bedelle Kansai Paint'e devredilmesine yönelik 26 Haziran 2026 tarihinde bağlayıcı olmayan bir mutabakat mektubu (Memorandum of Understanding) imzaladı.

KAP açıklamasında, görüşmelerin ilk aşamada belirsizlik taşıması nedeniyle yatırımcıların yanıltılmaması, şirketin pazarlık gücü ile rekabet koşullarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla söz konusu içsel bilginin 30 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla kamuya açıklanmasının ertelendiği belirtildi. Şirket, süreçte yaşanacak gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

2016'DA KURULAN ORTAKLIK SONA EREBİLİR

Polisan Kansai Boya, Polisan Boya ile Japon boya üreticisi Kansai Paint arasında kurulan ortak girişim olarak 2016 yılında faaliyete başladı. Aynı yıl tamamlanan hisse devriyle Kansai Paint şirkete yüzde 50 ortak olurken, şirket Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanını aldı.

Gerçekleşmesi halinde söz konusu satış işlemiyle Kansai Paint, yaklaşık 10 yıldır yüzde 50 ortağı olduğu Polisan Kansai Boya'nın tamamının sahibi olacak. Marmara Holding ise şirketteki ortaklığından tamamen çıkmış olacak.