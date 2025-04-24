Depremin ardından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Habertürk TV’de yaptığı değerlendirmelerde İstanbul’un deprem riskine dikkat çekti.

'30 YIL İÇİNDE YÜZDE 60 OLACAK'

Moriwaki, “Marmara’da 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir. Dün yaşanan 6.2’lik deprem, Silivri açıklarında, Orta Marmara Çukuru’nda meydana geldi. Önümüzdeki bir hafta artçı sarsıntılar devam edebilir, dikkatli olunmalı” dedi.

'200 YILLIK BİR GECİKME VAR'

Moriwaki, Marmara’nın güney kolunda (Düzce, Bursa, Balıkesir, Çanakkale) 200 yıllık bir deprem gecikmesi olduğunu ve bu bölgenin risk altında olduğunu belirtti.

'MARMARA'DA TSUNAMİ RİSKİ VAR'

Kuzey kolunda ise Gebze’den Orta Marmara Fayı’na uzanan hattın tehlikeli olduğunu vurguladı. “Silivri’deki depremi, Avcılar ve Büyükçekmece gibi yumuşak zeminli bölgeler daha fazla hissetti. Marmara’da tsunami riski de var. Yeşilköy, Avcılar ve Büyükçekmece’de zemin zayıf, buralarda bina güvenliği çok önemli” uyarısında bulundu.

'DEVLET VE BELEDİYE ACİL ÖNLEM ALMALI'

Moriwaki, deprem anında yapılması gerekenleri de sıraladı:

“Yaşam üçgeni oluşturun. Yatağın yanına uzanarak dolap gibi ağır eşyalardan korunun. Merdivenlerden ve asansörlerden uzak durun. Kurtarma çantanızda su, çikolata ve düdük bulundurun. Deprem anında ayağa kalkıp kaçmaya çalışmayın.”

Türkiye’deki binaların yüzde 50’sinin kaçak ve kontrolsüz olduğunu belirten Moriwaki, devlet ve belediyelerin bu konuda acil önlem alması gerektiğini vurguladı.