50 yaş ve üzeri kadınların yaşadığı menopoz belirtileri, Japon kadınlarında yaşanmıyor. Batılı kadınlara göre bu durumu az yaşadıkları bilimsel olarak kanıtlandı. Bunun sebeplerinden biri de beslenme alışkanlıkları.

JAPON KADINLARI MENOPOZ BELİRTİLERİ YAŞAMIYOR

Japonya'da sıklıkla tüketilen soya fasulyesi, menopoz belirtilerini hafifletiyor. Yapılan çalışmalarda da soya fasulyesinde bulunan S-equol bileşiğinin sıcak basması ve sinirlilik gibi semptomları azalttığını gösterdi.

JAPONLARDA YENİLENME DEMEK

Menopozun sadece biyolojik olmadığı kültürel ve psikolojik faktörlerin de etkilediği ortaya çıktı. Japon kültüründe menopoz, sadece adet döngüsünün sonu değil. hayatın yeni bir evresi olarak görülür. Hatta Japonca'da "sıcak basması" için özel bir kelime bulunmuyor. Japonlar menopoza "konenki" diyorlar. Bu da yenilenme dönemi anlamına geliyor