ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu geri çağırma kararının detaylarını bugün açıkladı. Sorun, fren pedalı montajının düzgün yapılmaması sonucu pedalın konumundan çıkması ve bu durumun fren sisteminin düzgün çalışmamasına yol açması olarak tanımlanıyor. Bu da, olası kaza ve yaralanma riskini artırıyor.

ETKİLENEN MODELLER VE YILLAR

NHTSA'nın açıklamasına göre, bu geri çağırmadan 2021-2025 yılları arasında üretilen Acura TLX, 2023-2025 yılları arasında üretilen Acura MDX ve 2023-2025 model Honda Pilot araçları etkileniyor. Honda, bu araç sahiplerine sorunun giderilmesi için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Honda, bu sorunun çözülmesi için araç sahiplerinin yetkili servislerle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti. Geri çağırma işlemi, araç güvenliğini sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde uygulanacak. Araç sahiplerinin, bu tür olası tehlikeleri önlemek adına gerekli kontrolleri yaptırmaları önem arz ediyor.