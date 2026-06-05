Japon otomotiv üreticisi Honda, orta segment SUV modeli ZR-V'yi Türkiye'de resmen yeniden satışa sundu. Bu hamleyle birlikte markanın HR-V ve CR-V modelleri arasındaki ürün boşluğu yeni hibrit seçeneğiyle dolduruldu.

EK VERGİLER NEDENİYLE LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTI

Honda ZR-V, 2024 yılında Çin'den ithal edilen araçlara uygulanan ek mali yükümlülükler sebebiyle Türkiye satış listesinden kaldırılmıştı. Model, yapılan tedarik planlamalarının ardından 2.0 litrelik hibrit motor ve e-CVT otomatik şanzıman kombinasyonuyla Türkiye yollarına geri dönüş yaptı. Araçta yer alan benzinli motor 143 PS güç ve 186 Nm tork üretirken, elektrikli motor sisteme 135 kW güç ve 315 Nm tork desteği sağlıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 litre olarak beyan edildi.

SATIŞ FİYATI 4 MİLYON 970 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Yeniden bayilerdeki yerini alan Honda ZR-V modelinin Türkiye satış fiyatı 4.970.000 TL olarak belirlendi. Markanın güncel satış ve kampanya listesi şu şekilde:

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar - 2.525.000 TL

Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance - 2.659.000 TL - 2.389.000 TL

Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance - 2.810.000 TL - 2.730.000 TL

Honda Prelude 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 5.500.000 TL

Honda CR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 6.160.000 TL