Japon otomotiv üreticisi Suzuki Motor, Çin’in nadir toprak metallerine yönelik ihracat sınırlamaları sebebiyle ülke içindeki Swift model araçlarının üretimini geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Üretim hattındaki bu kesinti, Nikkei’nin aktardığı bilgilere göre 26 Mayıs’ta başladı ve en az 6 Haziran’a kadar devam edecek.

Suzuki yetkilileri daha önce üretime ara verileceğini duyurmuş ancak kararın ardındaki nedenleri kamuoyuyla paylaşmamıştı. Ancak son gelişmeler, Çin'in kritik öneme sahip nadir elementlerin ihracatına yönelik uygulamaya koyduğu yeni düzenlemelerin, otomotiv ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörü etkilediğini ortaya koydu.

TEDARİK SORUNU ÜRETİM PLANLARINI ALTÜST ETTİ

Swift model araçlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin tedarikinde yaşanan aksaklıklar, Suzuki’nin Japonya’daki üretim planlarını sekteye uğrattı. Çin’in yeni ihracat politikaları nedeniyle gerekli ham maddelere erişim zorlaştı. Bu da üretim zincirini doğrudan etkiledi.

Geçici üretim duraklamasının ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimin yeniden ne zaman normal seyrine döneceği tedarik zincirindeki gelişmelere göre şekillenecek.