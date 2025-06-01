Nissan Motor, yeni N7 elektrikli araç koltuklarının masaj fonksiyonlarını kapsayan bir ofis koltuğunu Çin'de tanıtarak, tüketicilerin araç koltuklarının "bir kanepe kadar rahat" olduğu yönündeki övgülerine cevap verdi.

Japon şirketin Çinli Dongfeng Motor ile ortak girişimi olan Dongfeng Nissan Passenger Vehicle'ın genel müdür yardımcısı Zhou Feng, yapay zeka destekli koltuğu Nisan ayı sonunda Guangzhou'da düzenlenen bir lansman etkinliğinde N7'nin yeni bir özelliği olarak tanıtıma sundu.

"AI Zero Pressure Cloud Cushion Seat" olarak tanımlanan ve Nissan tarafından geliştirilen sürücü ve ön yolcu koltuğu 49 akıllı sensörle döşetildi. Sırt ve diğer bölgelere uygulanan basıncı kullanıcının vücut şekli ve duruşuna göre ayarlama özelliğin sahip.

Koltuk boyun, omuzlar ve sırt gibi 12 noktadan masaj imkanı sunuyor ve ısıtılabiliyor, koltuk minderi ise 6 santimetreye kadar uzayabilme opsiyonu bulunuyor.

OFİS KOLTUĞUNA DÖUNA DÖNDÜ

Koltuğun tanıtımından sonra Zhou, "Birisi bana böyle harika bir koltuğu ofislerinde kullanıp kullanamayacaklarını sordu. Böylece mühendislerimiz gerçekten de bir ofis koltuğu yaptı." ifadelerini kullandı.

Ofis koltuğu, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilen üç masaj yoğunluğu seviyesi ve 10 program konforu veriyor. Koltuk fişe takılı ya da şarjlı olarak kullanılabiliyor ve tam şarjı beş saat oluyor.

Koltuk 160 santimetre boyunda, 74 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde olup 49 kilogram ağırlığında tasarlandı.

FİYATI 53 BİN 782 LİRA

Dongfeng Nissan'ın resmi uygulamasında 9,888 yuan (1,372 dolar) yan TL bazında is 53 872 liradan satılıyor.

Nissan, bunun şirketin Çin'de veya herhangi bir yerde tüketicilere ilk kez araba koltuğu satışı olduğunu belirtti.

Dongfeng Nissan Binek Araç Genel Müdürü Isao Sekiguchi, "Müşteriler Nissan'ın koltuklarının kanepeler kadar rahat olduğunu hatırlıyor" ifadelerini kulandı.