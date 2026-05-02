Otomobil sektöründe elektrikli dönüşüm süreci devam ederken, pazarın dinamikleri üreticileri planlarını gözden geçirmeye zorluyor.

Nissan, ABD pazarında beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması ve tüketici eğilimlerinin farklılaşması üzerine, Mississippi eyaletinde bulunan Canton fabrikasındaki elektrikli araç (EV) üretim hattı projesinden vazgeçtiğini duyurdu.

Söz konusu kararın arkasındaki temel neden olarak, ABD’de geçtiğimiz yıl sona eren yeşil araç teşvikleri sonrası elektrikli otomobillere olan talebin azalması gösteriliyor.

GELENEKSEL MOTORLU ARAÇLARA ODAKLANILACAK

Nissan, Canton tesisinde daha önce planlanan iki yeni elektrikli SUV modelinin üretimi yerine, mevcut pazar talebinin daha yoğun olduğu benzinli (içten yanmalı) modellerin üretimine ağırlık verecek. İptal edilen planlar kapsamında;

-Üretimin 2028 sonu ile 2029 başı arasında başlaması hedefleniyordu.

-Şirket, kısa vadede ABD operasyonlarında üretim odağını geleneksel motor teknolojilerine kaydırdı.

-Mevcut elektrikli model olan Leaf'in satışları devam edecek ancak yerel üretim kapasitesi artırılmayacak.

SEKTÖR GENELİNDE SATIŞ KAYIPLARI YAŞANIYOR

Değişen pazar koşullarından etkilenen tek Japon üretici Nissan değil. Bir diğer otomobil devi Toyota da küresel satışlarında düşüşle karşı karşıya kaldı. Mart ayı verilerine göre Toyota’nın dünya genelindeki satışları:

-Bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında azaldı.

-Toplam satış rakamı 897 bin 871 adede geriledi.

-Bu düşüşte Orta Doğu pazarındaki daralma ve üretim süreçlerindeki model geçişlerinin etkili olduğu belirtiliyor.