Toyota, Kuzey Amerika pazarında yer alan yaklaşık 10 bin adet 2026 model C-HR elektrikli aracını kapsayan bir geri çağırma süreci başlattı. Car and Driver tarafından aktarılan bilgilere göre, tespit edilen yazılım hatası sürüş esnasında ani güç kaybına yol açarak yüksek hızlarda kaza riskini artırabiliyor. Araç sahiplerine kasım ayı başında bildirim gönderileceği ve yetkili bayilerde gerçekleştirilecek yazılım güncellemesiyle sorunun giderileceği bildirildi. REJENERATİF FRENLEME SİSTEMİNDEKİ AKSAMA GÜÇ KAYBINA YOL AÇIYOR Geri çağırmanın temelini oluşturan teknik problem, aracın enerjiyi geri kazanan rejeneratif frenleme mekanizmasından kaynaklanıyor. Bataryanın yüksek şarj seviyesinde bulunduğu durumlarda sistem, frenleme esnasında bataryayı aşırı şarj edebiliyor. Bu durumun sonucunda elektrikli tahrik sistemi güvenlik gerekçesiyle kapanıyor ve araçta aniden güç kesintisi meydana geliyor. BÖLGEDEKİ C-HR SATIŞLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAPSIYOR Geri çağırma işlemi, Kanada pazarını da kapsayacak şekilde Kuzey Amerika genelindeki 2026 model C-HR’ların önemli bir kısmını etkiliyor. Şirketin verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla ABD’de 6 bin 321 adet C-HR satışı gerçekleştirildi. Meksika pazarında satışı bulunmayan modelin Kanada’daki resmi satış rakamları açıklanmamış olsa da geri çağırmanın bölgedeki mevcut araçların büyük bölümünü kapsadığı hesaplanıyor. Söz konusu işleme ilişkin resmi belgelerin henüz ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) teslim edilmediği kaydedildi. Bildirimlerin dağıtımının ardından araç sahipleri, araçlarını yetkili servis sistemine götürerek Batarya Elektrikli Araç Elektronik Kontrol Ünitesi (BEV ECU) yazılımını güncellettirecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.