Otomotiv sektöründe artan küresel rekabet, dev markaları yeni stratejiler ve sürpriz iş birlikleri kurmaya yönlendiriyor.

Financial Times'ın haberine göre, Japon otomobil üreticisi Nissan, İngiltere'deki üretim hacmini artırabilmek içn Çin pazarının güçlü oyuncularından Chery ile önemli bir iş birliği seçeneğini değerlendiriyor. Tarafların, Birleşik Krallık'taki Sunderland fabrikasında ortak üretim yapmak üzere masaya oturduğu belirtiliyor.

FABRİKA YARI KAPASİTELİ ÇALIŞIYOR

Söz konusu görüşmelerin temelinde Sunderland fabrikasının mevcut durumu yatıyor. Gelen bilgilere göre, Nissan'ın İngiltere'deki bu devasa üretim tesisi şu sıralar yalnızca yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Şirket yönetiminin, atıl durumdaki bu kapasiteyi değerlendirmek ve fabrikanın kullanım oranını maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla Chery ile temas kurduğu, konuya yakın dört farklı kaynak tarafından da doğrulanıyor.

MASADA SADECE CHERY YOK

Üretim hattını canlandırmak isteyen Nissan'ın radarındaki tek şirket Chery değil. Japon devinin, tesisi daha verimli kullanabilmek adına sektördeki diğer oyuncularla da çeşitli temaslar yürüttüğü ifade ediliyor.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ ANLAŞMA İDDİALARI KUVVETLENDİRİYOR

Tüm bu belirsizliklere rağmen, iki şirket arasındaki geçmiş temaslar bu ortaklık ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Bilindiği üzere Nissan, bu yılın başlarında Güney Afrika'nın Rosslyn kentinde bulunan üretim varlıklarını Chery'nin yerel birimine devretmişti. Yaşanan bu son gelişme, Sunderland fabrikası için yapılan görüşmelerin aslında iki dev arasında giderek büyüyen daha geniş çaplı bir stratejik iş birliğinin parçası olabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.