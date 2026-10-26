Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru, 2028 yılından itibaren Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışına geçmeyi hedefliyor. Şirket, Avrupa pazarında içten yanmalı motorlu araç satışlarından tamamen çekilerek belirli bir bölgede bu yönde adım atan ilk Japon üreticilerden biri olacak. İçten yanmalı motorlara yönelik talebin gerilemesiyle birlikte markanın, emisyon düzenlemelerine uyum maliyetinin mevcut satış hacmini ekonomik olarak haklı çıkaramayacağı sonucuna vardığı belirtiliyor.

BENZİNLİ MODELLER KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Gelecek yıldan itibaren Subaru, mevcut stoklar tükendikçe Avrupa'daki benzinli araç satışlarını kademeli olarak sonlandıracak. Bu süreç, markanın ikonik yatay yerleşimli (boksör tipi) motorlarına sahip modellerini; özellikle Forester, Crosstrek ve Outback'i kapsıyor. Subaru, Japonya ve diğer pazarların aksine Avrupa pazarında geniş çaplı tam hibrit seçenekleri sunmuyor.

Daha önce Nissan ve Honda gibi üreticiler de benzer hedefler açıklamış, ancak küresel piyasa koşulları nedeniyle takvimlerinde esnemeye gitmişti. Elektrikli araç pazarının yeniden hareketlenmesiyle birlikte Subaru'nun bu kesin hamlesinin, benzer niş pazar payına sahip diğer üreticileri de etkileyebileceği değerlendiriliyor.

EURO 7 STANDARTLARI VE ARTAN UYUM MALİYETLERİ

Strateji değişikliğinin temelinde Avrupa'nın sıkılaşan çevre regülasyonları yatıyor. Yaklaşan Euro 7 emisyon standartları ve 2030 yılına yönelik katı CO2 hedefleri, üreticiler üzerindeki elektrikli araç baskısını artırıyor.

Yeni regülasyonlara uyum için gereken Ar-Ge ve mühendislik maliyetlerinin yüksekliği, düşük satış adetlerinde kârlılığı imkânsız hale getiriyor. Subaru, geçtiğimiz mali yılda Avrupa'da yaklaşık 23 bin araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, şirketin dünya genelindeki 890 binlik toplam satışının yüzde 3'ünden daha azına karşılık geliyor. Bu düşük hacim, şirketin Avrupa odağını doğrudan yeni nesil bataryalı elektrikli modellere kaydırmasını hızlandırdı.

AVRUPA PAZARINDA DÖNÜŞÜM HIZ KAZANIYOR

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre bölgede elektrikli araç satışları ivmesini koruyor. Güncel pazar verilerinde hibrit araçlar yüzde 34'lük payla liderliğini sürdürürken; elektrikli araçlar yüzde 31, geleneksel benzinli modeller ise yüzde 18 seviyesinde pay alıyor.