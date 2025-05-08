Japon otomotiv devi Toyota, Donald Trump’ın ithal otomobillere uyguladığı tarifelerin Nisan ve Mayıs aylarında faaliyet kârında 1,3 milyar dolarlık düşüşe yol açacağını duyurdu. Şirket, bu gelişmenin mali yıl projeksiyonlarını değiştirdiğini bildirdi.

Toyota’dan yapılan açıklamada, 31 Mart 2026’da sona erecek mali yıl için analistlerin daha önce 4,7 trilyon yen olarak öngördüğü faaliyet kârı beklentisinin, 3,7 trilyon yene indirildiği belirtildi. Bu gelişmeye karşın şirket, geride kalan mali yılda 4,8 trilyon yen faaliyet kârı elde etti.

Ancak bu rakam, 2024 mali yılında ulaşılan 5,35 trilyon yenlik rekorun gerisinde oldu. Söz konusu rekor, bugüne kadar herhangi bir Japon şirketinin elde ettiği en yüksek faaliyet kârı olmuştu.

Toyota CEO’su Koji Sato, tarife uygulamalarındaki belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, “Detaylar hâlâ çok değişken. Bu nedenle bu gelişmelere karşı harekete geçmek ya da etkilerini tam anlamıyla ölçmek şu aşamada oldukça güç,” ifadelerini kullandı. Sato, şirketin ABD’deki üretim stratejisini orta ve uzun vadede yeniden değerlendireceklerini de belirtti.

Geçtiğimiz hafta Trump, ithal otomobillerin alüminyum ve çelik üzerindeki tarifelerden muaf tutulacağını açıklamıştı. Ancak bu kararın detayları ve kapsamı halen belirsizliğini sürdürüyor.