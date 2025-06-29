30 yaşındaki Prenses Kako, Japon İmparatoru Naruhito'nun yeğeni... Kadınlara hala taht hakkı tanınmayan Japon monarşisinde, erkek kardeşi prens Hisahito tahta aday olarak gösteriliyor. Ablası Prenses mako'nun 2021'de tahttan feragat ederek ABD'ye taşınmasının ardından Kako, kamusal görevlerde daha sık yer almaya başladı.

South China Morning Post'un haberine göre haziran ayında Brezilya hükümetinin davetiyle 11 günlük resmi bir geziye çıkan Prenses, sekiz şehir dolaştı. Yorucu programı sırasında yaptığı iç hat uçuşlarından birinde, ekonomi sınıfında pencereye yaslanarak kısa bir uykuya daldı. Aynı gün dört farklı lokasyonu ziyaret ettiği bildirilen Kako'nun yorgunluğu, Japon halkının takdirini kazandı.

ZARAFETİ, MÜTEVAZILIĞI VE TARZIYLA ÜLKESİNİN UMUDU

Japon basını tarafından "Japonya'nın umudu" olarak anılan Prenses Kako sadece zarafetiyle değil, karakteri ve halkla kurduğu sıcak ilişkiyle de dikkat çekiyor. Reşit olma töreninde yaptığı konuşmada şu sözleri kullanmıştı:

"Bana tevdi edilen her görevi, alçakgönüllülük ve saygıyla yerine getirmem gerektiğine inanıyorum."

Açık sözlülüğüyle bilinen preses, bir röportajında en büyük zayıflığının çabuk sinirlenmek olduğunu itiraf etmişti.

Kako, 2007 yılında bir bölgesel buz pateni şampiyonluğu da kazandı. Ardından İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde sahne sanatları ve psikoloji eğitimi aldı. Aynı zamanda işaret dili bilen ve aktif olarak hayır kurumlarında görev alan bir isim...