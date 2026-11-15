Su kaynaklarının sınırlı olduğu ülkede başlatılan çalışmada, ağaçların sulanması için içme suyu yerine arıtılmış gri sudan yararlanılması planlanıyor. Böylece hem kentte yeni bir yeşil alan oluşturulması hem de su kaynaklarının korunması hedefleniyor.

AĞAÇLAR JAPON YÖNTEMİYLE DİKİLİYOR

Projede, Japon botanikçi Akira Miyawaki tarafından geliştirilen ve onun adıyla anılan ağaçlandırma yöntemi kullanılıyor. Bu yöntemde, bölgenin doğal bitki örtüsüne uygun farklı ağaç ve çalı türleri küçük alanlara sık aralıklarla dikiliyor.

Geleneksel ağaçlandırma çalışmalarından farklı olarak bitkilerin birbirine yakın yerleştirilmesi, daha yoğun bir yeşil alan oluşmasını sağlıyor. Farklı türlerin bir arada yetişmesiyle zaman içinde doğal orman yapısına benzeyen bir ekosistem oluşturulması amaçlanıyor.

Miyawaki yöntemi özellikle büyük ormanlar oluşturmak için yeterli alan bulunmayan şehirlerde tercih ediliyor. Küçük parklar, boş araziler ve yerleşim alanları arasındaki uygun bölgeler bu yöntemle ağaçlandırılabiliyor.

AĞAÇLAR İÇME SUYUYLA SULANMAYACAK

Amman'daki projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de sulama sistemi oldu. Yeni oluşturulan ormanda, uygun şekilde arıtılmış gri suyun kullanılması planlanıyor.

Gri su, evlerde lavabo, duş ve benzeri alanlardan çıkan, tuvalet atıklarını içermeyen kullanılmış suyu ifade ediyor. Bu su, gerekli arıtma işlemlerinden geçirildikten sonra uygun koşullarda peyzaj sulamasında yeniden değerlendirilebiliyor.

Ürdün gibi su sıkıntısının önemli bir sorun olduğu ülkelerde bu tür uygulamalar, içme suyu kaynaklarının korunması açısından önem taşıyor. Projeyle ağaçların ihtiyaç duyduğu suyun alternatif kaynaklardan karşılanması ve kent içindeki yeşil alanların daha sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni ormanın zamanla büyüyerek kentte gölgelik alanlar oluşturması, kuşlar ve böcekler için yaşam alanı sağlaması ve şehirdeki sıcaklık etkisinin azaltılmasına katkıda bulunması bekleniyor.