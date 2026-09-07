Sosyal medyada viral olan ve 600 binin üzerinde izlenmeye ulaşan videoda, 20 yıllık otomotiv tamircisi Tyler Wesley (@tylerjohnwesley) ezber bozan bir bakımla karşılaştı: İki kat fazla yağ, iki filtre ve peş peşe yapılan iki tam yağ değişimi.

"Bunu uyguladıkları araçların 600.000 mile (yaklaşık 960 bin km) ulaştığını iddia ediyorlar," diyen Wesley, "Üstelik lüks araçlardan değil, sıradan dört silindirli motorlardan bahsediyoruz" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemiyor.

Çift Filtreli "Japon Usulü" Yağ Değişimi Nasıl Yapılıyor?

İnternette "Japon usulü yağ değişimi" olarak yayılan bu ilginç yöntem şu adımlarla uygulanıyor:

Sıcak Motora İlave: Araç çalışıp ısındıktan sonra, eski yağ henüz boşaltılmadan kartere 1 litre taze yağ ekleniyor.

İlk Temizlik Sürüşü: Yeni yağın motor içinde dolaşarak biriken tortu ve kirleticileri gevşetmesi için kısa bir sürüş yapılıyor.

İlk Değişim: Sıcak yağ tamamen boşaltılıyor, ilk yeni filtre takılıyor ve motor taze yağ ile dolduruluyor.

İkinci Temizlik Sürüşü: Araç bu taze yağla 15-20 dakika daha sürülüyor.

İkinci Değişim ve Final: Yalnızca 20 dakika kullanılan o taze yağ tamamen süzülüyor, ikinci bir yeni filtre takılıyor ve nihai taze yağ dolduruluyor.

Gerçek Bir Efsane mi, Yoksa Paranızı Çöpe Atmak mı?

İşlemi oldukça masraflı ve abartılı bulan tecrübeli ustalar ile uzmanlar bu yönteme şüpheyle yaklaşıyor:

Üreticilerin önerdiği maksimum seviyenin üzerine taze yağ eklemek, motor içinde aşırı basınca ve keçelerin hasar görmesine yol açabilir.

Sadece 15-20 dakika kullanılmış taze bir yağı tamamen boşaltmak ciddi bir maliyet kaybı anlamına geliyor.

Motor içindeki birikmiş ağır tortuları agresif bir şekilde bir anda sökmeye çalışmak, yağ emme süzgecini tıkayarak motora ciddi zarar verebilir.

Toyota Kataloglarında Böyle Bir Yöntem Var mı?

Toyota ve diğer Asyalı otomotiv devlerinin resmi bakım kılavuzlarında böyle bir yönteme dair hiçbir iz bulunmuyor. Markalar, yağı zamanında değiştirmenin ve orijinal seviyede tutmanın yeterli olduğu konusunda uyarıyor.

Yine de takipçilerinin yoğun isteği üzerine usta Tyler Wesley, bu deneysel yöntemi kendi atölyesinde bizzat deneyip sonuçları paylaşacağını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları ise duruma esprili yaklaşıyor. Bir takipçinin yorumu durumu özetler nitelikteydi: "Ben Amerikan usulü yapıyorum; hiç değiştirmiyorum, eksildikçe üstünü tamamlıyorum!"