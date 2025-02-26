Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Sabah Gazetesi'nin YouTube kanalında katıldığı programda önemli uyarılarda bulundu.

EGE'DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasını değerlendiren Moriwaki, 7 büyüklüğünde bir depremin Santorini çevresinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Bu tür bir depremin, Türkiye'nin güney kıyılarında da hissedileceğini ifade eden Japon uzman, "Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir gibi bölgelerde depremi hissedebilirsiniz, ancak büyük hasar oluşacağını sanmıyorum" dedi.

Bununla birlikte, deniz içindeki depremler sonucu tsunami riskinin de oluşabileceğine dikkat çeken Moriwaki, en kötü senaryoda tsunami dalgalarının 3 metreye kadar yükselmesi olasılığını belirtti.

'BÜYÜK DEPREM MARMARA'DA KAPIDA'

Moriwaki, Kahramanmaraş depremlerinin karasal deprem olduğunu belirten Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin kapıda olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'deki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı ve hükümetin bu konuda daha fazla önlem alması gerektiğini söyledi.

DEPREM RİSKİNİN OLDUĞU 4 BÖLGE

Moriwaki, Türkiye'deki dört kritik fay hattı üzerinde büyük depremler beklediğini vurguladı. Bu bölgelerdeki sismik faaliyetlerin artması durumunda, 7 büyüklüğünde büyük depremlerin meydana gelmesi olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Bu dört bölge şu şekilde sıralandı:

Doğu Anadolu Fay Hattı: Elazığ'dan başlayarak Kahramanmaraş ve Hatay'a kadar uzanan bu hat üzerinde büyük depremler yaşanabilir.

Bingöl-Karlıova Bölgesi: Bu bölgedeki aktif fay hatlarının uzun vadede büyük bir depreme yol açabileceği ifade edildi.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Bölgesi'nde, kısa fakat çok sayıda aktif fay hattı bulunduğunu belirten uzman, burada büyük depremler beklemediğini, ancak yine de riski göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

Marmara Bölgesi: Özellikle İstanbul'un bulunduğu Marmara Bölgesi'nin, büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu belirten Moriwaki, Marmara Denizi'ndeki enerji birikiminin deprem riski oluşturduğunu ifade etti.

TEHLİKELİ İLLER

Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı etkisi yaratabileceğini belirterek, İstanbul'a yakın bölgelerde enerji birikiminin arttığını ve bu durumun büyük bir depreme yol açabileceğini ifade etti.

Ayrıca, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis gibi bölgelerin de tehlikeli olduğunu söyledi.

Moriwaki, Japonya'da izinsiz binaların olmadığını ve Türkiye'nin de bu konuda daha sıkı denetimler yapması gerektiğini belirtti.