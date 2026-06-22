İstanbul’da sokaklarda canlı yayın yaparak takipçilerine şehri tanıtan Japon yayıncı "Nanatty", çekim yaptığı sırada beklemediği bir durumla karşılaştı. Yayını sırasında bir şahsın sözlü tacizine ve rahatsız edici tavırlarına maruz kalan genç yayıncının yardımına, durumu fark eden çevre esnafı yetişti.

ESNAF VE SALDIRGAN ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Esnafın sözlü uyarısı üzerine, rahatsızlık veren şahıs ile mahalle esnafı arasında kısa sürede sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin tırmanması üzerine araya giren Japon yayıncı Nanatty, tarafları sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Yayıncının sağduyulu müdahalesi sayesinde gerginlik büyümeden sonlandırıldı ve şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

"TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM"

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ve gündem olmasının ardından, Nanatty şahsi hesabından bir açıklama yayımladı. Yaşanan tatsızlığa rağmen Türkiye’ye olan sevgisini dile getiren yayıncı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu benim. Türk halkını çok seviyorum! Bu ülkeyi de çok seviyorum, bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum. Çünkü siz gülümsediğinizde ben de mutlu oluyorum, kedicikler de mutlu oluyordur!”