İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde internet üzerinden canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty (Nana), yayın sırasında bir kişinin sözlü olarak kendisini rahatsız etmesi üzerine zor anlar yaşadı. İddiaya göre, kadın yayıncının iletişim bilgilerini isteyen şahıs, yayının canlı olarak sürdüğünü fark edince caddeden uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredekilerin ve esnafın tepki göstermesi üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. O anlar yayıncının cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 Haziran Pazartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin Yusuf Eren olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Eren'e, Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı.

BEŞ AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen Yusuf Eren, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin geçmişte "Oto hırsızlığı", "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf", "Tehdit-hakaret", "Kasten yaralama" ile "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarından toplam 5 kaydı olduğu öğrenildi. Olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını ve bu ülkeyi çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" dedi.

YUSUF EREN'İN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunan şüpheli Yusuf Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Özellikle açıklamam gereken bir olaydan bahsediyorum. İki gün önce Taksim İstiklal'de Çinli turistle yaşadığım bir videoyla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Orada yanlış anlaşıldım. Ben öyle bir insan değilim. Ben kimseye burada herhangi bir harekette, herhangi bir temasta bulunmadım. Ben buradan özellikle sevenlerimden ve beni takip eden arkadaşlarımdan da özür diliyorum; çünkü ben orada yanlış bir hareket yapmadım. Ben onunla ilgili o benden video istedi. Ben video çektim. Bu arada video sanal medyaya düştü. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar aranıza geleceğim."