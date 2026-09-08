Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı yapacağına yönelik öngörülerin güçlenmesi ve kura müdahale ihtimalinin artmasıyla yen, dolar karşısında değer kazandı. Dolar/yen paritesi 152,89'a gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı.

"FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ TAM FİYATLANDI"

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japon para birimindeki ani değerlenmenin arkasındaki temel itici gücün faiz artırım beklentilerindeki güçlenme olduğunu belirtti. Kaymaz, BoJ'nin faiz artırımına gitmesinin piyasalarda tam olarak fiyatlandığını ifade etti.

Kaymaz, bazı analistlerin seri faiz artırımlarına kapı aralanabileceğini belirttiğini anımsatarak, "Yaz ortasıyla kıyaslandığında para politikası beklentilerinin hızla sıkı tarafa doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bu da para biriminde değerlenmenin önünü açıyor. Diğer taraftan nominal ücret zamlarının rekor seviyelerde artması, büyümenin nispeten canlı kalması gibi etkenler de faiz artırımlarını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'da temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 1,9 ile Arık 2025'ten bu yana en hızlı yükseklişini kaydetti. Ülke ekonomisi de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 ile öncü tahminlerin üzerinde büyüdü.

CARRY TRADE POZİSYONLARININ KAPANMASI

Kaymaz, para birimindeki ani değerlenmenin carry trade üzerinden hızlandığını dile getirdi. Japonya'da kurumların ve bireylerin düşük faiz ortamında ucuza borçlanıp, Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve Meksika pesosu gibi para birimleriyle gelişen ülke tahvil ve hisselerinde konumlandığını anlattı.

Kaymaz, bu konumlanmayın istikrarlı veya sıfır bir para biriminin eşlik etmesi gerektiğini belirtti. Son dönemdeki tersine hareketin, uzun yabancı varlık pozisyonlarının kapanmasıyla sonuçlandığını ve bu durumun kurdaki düşüşü daha da hızlandırdığını vurguladı.

Kaymaz, dolar/yen paritesinde 155 seviyesinin önemli eşiklerden biri olduğunu, bu eşik sonrasında kısa pozisyonların tasfiyesinin de hızlandığını ifade etti.

Yeni rallinin, yüksek betalı yani piyasa koşullarına daha güçlü tepki veren para birimlerini, gelişen ülke tahvillerini ve hisse senetlerini birlikte aynı yöne doğru harekete geçirebildiğini, portföy çeşitlendirme stratejilerini bozduğunu belirten Kaymaz, "Japon yeni küresel varlıklar için ucuza fonlama kaynaklarından bir tanesi. Yenin değerlenmesinin devamı, faiz artışlarının başlaması gibi etkenler bu para biriminin, Japon piyasalarına doğru gelmesine yol açabilir ki bu da öncelikle oynaklık açısından küresel piyasaları tehdit eden başka bir unsur olarak sayılabilir." sözlerini kullandı.