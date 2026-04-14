Dünyanın en düşük obezite oranlarından birine sahip olan Japonya’da, pirinç merkezli beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı dikkat çekiyor. Verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde obezite oranı %32 iken, her öğün pirinç tüketen Japonya’da bu oran %3,6 seviyesinde seyrediyor. Japonya’da bir çiftlikte yaşayan bir gözlemcinin aktardığı bilgiler, bu durumun tesadüf değil, belirli kültürel alışkanlıkların sonucu olduğunu ortaya koyuyor.

PORSİYON KONTROLÜ VAR

Japon beslenme düzeninde pirinç ana öğün olarak kabul edilse de porsiyon miktarları sınırlı tutuluyor. Standart bir Japon pirinç kasesi yaklaşık 140 gram (200 kalori) olarak servis ediliyor. Popüler bir atıştırmalık olan pirinç topları (onigiri) ise ortalama 175 kaloride kalarak enerji ihtiyacını aşırı kalori alımına yol açmadan karşılıyor.

Beslenme alışkanlıklarının bir diğer önemli parçası olan çorba, günde en az iki öğünde tüketiliyor. Araştırmalar, yemeğe miso veya duru et suyu gibi çorbalarla başlamanın, tokluk hissi yaratarak toplam kalori alımını %20 oranında azalttığını gösteriyor.

BOŞ KALORİ ALMIYORLAR

Japon kültüründe öğün aralarında atıştırma yapmak ve sokakta yürürken yemek yemek hoş karşılanmayan davranışlar arasında yer alıyor. Bu kültürel disiplin, "boş kalori" olarak adlandırılan işlenmiş gıdaların tüketimini minimize ediyor. İstatistikler, Batılı toplumların gıda bütçelerinin önemli bir kısmını abur cubur ve asitli içeceklerin oluşturduğunu, Japonya’da ise bu durumun çok daha düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor.

GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI

Japonya’da fiziksel aktivite spor salonlarıyla sınırlı kalmayıp günlük hayatın bir parçası olarak görülüyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım büyük oranda yürüyerek veya bisikletle sağlanıyor. Ayrıca geleneksel minderlerde (tatami) oturma alışkanlığının, vücut kaslarını koltukta oturmaya kıyasla daha aktif tuttuğu belirtiliyor.