Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyü, 1986 yılından bu yana süregelen arkeolojik çalışmalar ve bu çalışmaların bir nişanesi olarak kurulan Japon Bahçesi ile Türk-Japon dostluğunun merkezi haline geldi. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında inşa edilen Mikasa Anı Bahçesi, İç Anadolu’nun ortasında Japon kültürünün ve bitki çeşitliliğinin sergilendiği bir alan olarak her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

KÜLTÜREL BAĞLARIN BİR SİMGESİ

Bahçe, Japonya Prensi Takahito Mikasa’nın bölgedeki Kalehöyük kazılarına verdiği destek ve bölge halkıyla kurulan kültürel bağların bir simgesi olarak tasarlandı. Japonya dışındaki en büyük botanik Japon bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyan alan, Japon mimari estetiği ile Anadolu coğrafyasını bir araya getiriyor.

300 FARKLI BİTKİ TÜRÜ KORUMA ALTINDA

Bahçe içerisinde Japonya’dan getirilen sakura (kiraz), elma, erik ve salkım söğüt gibi yaklaşık 300 farklı bitki türü koruma altında tutuluyor. Peyzaj mimarisinde ise Japon kültürüne ait geleneksel unsurlar ön plana çıkıyor:

Göletler ve canlı popülasyonu: İçerisinde Japonya’ya özgü renkli Koi balıklarının bulunduğu iki büyük gölet yer alıyor.

Sembolik yapılar: Bahçede yapay bir şelale, taş fenerler ve Budist inanışında kutsal kabul edilen Sumeru Dağı’nın bir minyatürü bulunuyor.

ARKEOLOJİ İLE İÇ İÇE BİR TURİZM ALANI

Bahçenin hemen yanı başında konumlanan ve Japon miğferi (kabuto) şeklinde tasarlanan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, bölgedeki kazılardan elde edilen 4 bin yıllık eserlere ev sahipliği yapıyor. İlkbaharda sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla en yoğun dönemini yaşayan bölge, sadece turistik bir mekan değil, aynı zamanda uluslararası bilimsel iş birliğinin sürdüğü bir merkez olarak dikkat çekiyor.