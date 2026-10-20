20 yıllık deneyime sahip Amerikalı tamirci Tyler Wesley, Japonya'da uygulandığını belirttiği farklı bir motor yağı değiştirme yöntemini gündeme taşıdı. Wesley, yöntemin motor ömrünü uzatabileceğini savunurken otomobil üreticilerinin standart bakım prosedürleri farklılık gösteriyor.

YAĞ DEĞİŞİMİNDE İKİNCİ BİR ADIM DAHA VAR

Supercar Blondie'nin aktardığına göre, Tyler Wesley, TikTok hesabında paylaştığı videoda Japonya'da kullanıldığını öne sürdüğü yöntemin ayrıntılarını anlattı. Bu uygulamada, motor yağı yalnızca bir kez boşaltılıp yenilenmiyor; işlem ikinci kez tekrarlanıyor.

Wesley'nin tarifine göre, motor sıcakken bir miktar yağ ekleniyor ve yeni yağın motor içerisindeki karbon birikintileriyle tortuları yumuşatması amacıyla araç kısa süre kullanılıyor. Ardından yağ boşaltılıyor, filtre değiştiriliyor ve motora yeni yağ dolduruluyor.

İŞLEM BİR KEZ DAHA TEKRARLANIYOR

Yöntemin devamında araç, yeni yağla yaklaşık 15-20 dakika sürülüyor. Daha sonra yağ yeniden boşaltılıyor, ikinci bir yağ filtresi takılıyor ve motor tekrar taze yağla dolduruluyor.

Wesley, bu uygulamanın motorun 750 bin kilometreden fazla dayanmasına yardımcı olabileceğini ileri süren sürücü ve mekaniklerin bulunduğunu belirtiyor. Bu iddia, yöntemin motor ömrünü kesin olarak uzattığını gösteren bir kanıt niteliği taşımıyor.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNDEN FARKLI YAKLAŞIM

Haberde, söz konusu yöntemin Japonya genelinde standart bir uygulama olmadığına da dikkat çekiliyor. Toyota gibi büyük otomobil üreticilerinin bakım talimatlarında bu şekilde çift yağ boşaltma işlemi yer almıyor.

Ayrıca motorun gereğinden fazla yağla doldurulması, araç üreticilerinin kaçınılmasını önerdiği uygulamalar arasında bulunuyor. Bu nedenle yağ değişiminde aracın kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulması önem taşıyor.