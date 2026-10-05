Son günlerde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran sıradan bir pamuk ritüelini görenler gözlerine inanamıyor. Japon kültüründe de sıklıkla uygulandığı ifade edilen ve göbek deliğine gül suyu damlatmaya dayanan bu pratik yöntem, hem bedensel hem de ruhsal arınmanın gizli anahtarı olarak öne çıkıyor. İşte doğal yöntemleri sevenlerin ilgiyle takip ettiği göbeğe gül suyu damlatmanın şaşırtıcı nedeni…

GÖBEK DELİĞİNE NEDEN GÜL SUYU DAMLATILMALI?

‘Enerji kanallarını açtığı’ iddiasıyla hızla yayılan bu pratik yöntemde, küçük bir parça pamuk gül suyu ile ıslatılarak göbek deliğinin üzerine koyularak cildin emmesi için yaklaşık 10-15 dakika bekleniyor.

Özellikle banyodan hemen sonra yapılması tavsiye edilen bu ritüelin vücutta biriken nazarın getirdiği ağırlığı ve negatif enerjiyi arındırdığına inanılıyor. Yüksek frekansıyla bilinen gül suyunun göbek deliği aracılığıyla vücudun temel enerji merkezini dengelediği öne sürülürken, uygulamanın şans enerjisini aktive ettiği ve günün getirdiği zihinsel ile bedensel stresi tamamen ortadan kaldırdığı iddia ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Sosyal medyada adeta bir "şifa ve enerji mucizesi" olarak lanse edilen bu ritüel hakkında uzmanlar da önemli uyarılarda bulunuyor. Bu tür uygulamaların tıbbi bir tedavi veya bilimsel bir yöntem olmadığı konusunda açıklama yapan uzmanlar, cildi hassas olan kişilerin alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olması ve her türlü sağlık sorununda mutlaka uzman hekimlere başvurulması gerektiği konusunda uyardı.