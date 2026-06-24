Soya fasulyesinin bakterilerle fermente edilmesiyle üretilen geleneksel Japon yemeği Natto, sosyal medya paylaşımlarının ardından küresel ölçekte görünürlük kazanmaya başladı. Sağlıklı beslenme trendleri ve fermente gıdalara olan küresel ilginin artmasıyla birlikte ürünün Japon topluluğu dışındaki tüketici kitlesi genişliyor. Ancak ürün, Türk mutfak kültürüne olan uzaklığı nedeniyle Türkiye'deki tüketiciler tarafından genel olarak tercih edilmiyor ve tüketilmiyor.

TÜRKİYE'DE PEK TÜKETİLMİYOR

Geleneksel olarak çubuklarla kaldırıldığında oluşan şeffaf, yapışkan iplikçikleri ve keskin kokusuyla bilinen Natto, yabancı tüketicilerde farklı ilk izlenimler uyandırıyor. Ağdalı yapısı ve ağır kokusu sebebiyle Türk damak tadına hitap etmeyen bu ürün, Türkiye'de popüler bir tüketici kitlesine sahip bulunmuyor.

Tokyo’yu ziyaret eden Amerikalı turist Wesley Smith de AFP’ye verdiği demeçte ürünün dokusunun şaşırtıcı olduğunu, tadının güçlü bir peyniri anımsattığını belirterek, bu viskoz kıvamın Batı dünyasındaki geniş kitleler tarafından benimsenmesinin zaman alabileceğini ifade etti.

Los Angeles’taki Suehiro adlı Japon restoranının sahibi Kenji Suzuki ise son dönemde bazı yabancı müşterilerin sayısında artış gözlemlediğini; bu kitlenin bir kısmının sağlık yararları gerekçesiyle, bir kısmının ise sosyal medyadaki iddiaları test etmek amacıyla ürünü denemek istediğini kaydetti.

FAKİR YEMEĞİ OLARAK ADLANDIRILDI

Japonya’da geleneksel olarak kahvaltılarda tüketilen Natto, erişilebilir fiyatıyla öne çıkıyor. Üç porsiyonluk bir paket Japonya'da yaklaşık 100 yen (0,60 ABD Doları / 3 Brezilya Reali) fiyatla satılıyor.

Japonya Natto Kooperatifleri Federasyonu Eski Başkanı Yoshihiro Noro, ürünün uzun yıllar boyunca düşük fiyatı nedeniyle "fakir yemeği" olarak nitelendirildiğini, ancak günümüzdeki "süper gıda" imajının bu algıyı değiştirmeye başladığını ifade etti. Noro ayrıca, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol türevi olan nafta tedarikini etkilediğini ve bunun da plastik ambalaj maliyetlerini artırdığını belirtti.

KOKUSUZ VERSİYONUNU YAPTILAR

Ürünün Türk tüketiciler de dahil olmak üzere birçok farklı kültür tarafından reddedilmesine yol açan keskin kokusu ve aroması nedeniyle "Kamakurayama Natto" adı verilen yeni bir versiyon üretildi. Girişimci Yoshihiro Noro, bu yeni formatın geleneksel yapışkan kıvamı koruduğunu ancak ağır kokudan ve acı tattan arındırıldığını açıkladı. Nattoya alışmanın birden fazla deneme gerektirebileceğini belirten Noro, tüketicilerin ürünü denemeye devam etmesini önerdi.