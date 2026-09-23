Dev makinenin geçmişi 1934 yılına uzanıyor. Toyota’nın otomobil üretimine geçiş döneminde kullanılan pres, sac parçaların şekillendirilmesinde görev yaptı. Daha sonraki yıllarda Brezilya’ya gönderilen makine burada da uzun süre üretimde kullanıldı.

700 TONLUK MAKİNEYİ YENİDEN ÇALIŞTIRDILAR

Yıllar içinde üretim teknolojileri değişmesine rağmen dev pres tamamen gözden çıkarılmadı. Toyota, yüzlerce ton ağırlığındaki makineyi Brezilya’dan Japonya’ya taşıyarak kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirdi. Eski parçalar kontrol edildi, gerekli bölümler onarıldı ve makine yeniden üretim yapabilecek duruma getirildi.

Presin en dikkat çekici özelliği yalnızca yaşı değil. Yaklaşık 700 ton ağırlığındaki makine, metal parçaları yüksek basınç altında şekillendirmek için tasarlandı. Günümüzde çok daha gelişmiş ve otomatik sistemler kullanılmasına rağmen, eski presin sağlam yapısı sayesinde farklı bir görevle kullanılmaya devam edilebildiği belirtiliyor.

ŞİMDİ HİDROJEN TEKNOLOJİSİ İÇİN KULLANILIYOR

Yenilenen makine artık geçmişteki görevinden farklı bir alanda kullanılıyor. Pres, Toyota’nın hidrojen yakıt hücresi sistemlerinde kullanılan bazı parçaların üretiminde görev yapıyor. Böylece yaklaşık bir asır önce otomobil üretimi için kullanılan bir makine, bugün yeni nesil enerji teknolojilerinin üretim zincirinin bir parçası haline geldi.

Toyota’nın bu makineyi korumasının tarihi bir yönü de bulunuyor. Pres, şirketin otomobil üretimine geçiş sürecinin erken dönemlerinden kalan endüstriyel ekipmanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Makinenin Brezilya’dan Japonya’ya geri getirilmesi ve yeniden kullanılması, eski üretim ekipmanlarının tamamen hurdaya çıkarılmadan farklı amaçlarla değerlendirilebileceğini de gösteriyor.

Makine 1934’te üretildiği için 2026 itibarıyla yaklaşık 92 yıllık. Onlarca yıl boyunca iki farklı kıtada kullanılan 700 tonluk presin, kapsamlı yenilemenin ardından halen üretimde görev yapması onu Toyota’nın endüstriyel geçmişinden günümüze ulaşan dikkat çekici örneklerden biri haline getiriyor.