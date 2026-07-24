Japonya’da evlerde ve bazı otellerde alışılagelmiş yatakların yer almaması, ülkeye gelen yabancı ziyaretçiler arasında dikkat çekiyor. Yönelimlerin değişmesine rağmen yerel halk arasında yerde uyuma alışkanlığı sürdürülüyor.

Geleneksel Japon evlerinde sabit karyola veya yatak bulunmuyor. Bunun yerine, "futon" adı verilen pamuklu özel yataklar kullanılıyor. Akşam saatlerinde odaya serilen bu yataklar, sabah uyandıktan sonra katlanarak dolaplara kaldırılıyor. Geleneksel tarzda hizmet veren otellerde de konuklara benzer bir kullanım sunuluyor.

BU YÜZDEN YERDE UYUYORLAR

Uzmanlar ve yerel kaynaklar, Japonya'da yerde uyuma kültürünün devam etmesini şu etkenlere bağlıyor:

Yüksek sismik hareketliliğin yaşandığı ülkede mimari yapı, olası bir depremde hasarı en aza indirecek şekilde tasarlanıyor. Ağır ve hantal mobilyaların tercih edilmediği evlerde hafif yapıdaki futonlar güvenlik sağlıyor. Ayrıca kullanılan doğal malzemeler sıcak iklimde serinlik sunuyor.

Yüzölçümü sınırlı ve nüfus yoğunluğu yüksek olan ülkede konut alanları küçük metrekareler üzerine kuruluyor. Gün içinde futonun dolaba kaldırılmasıyla yatak odaları, oturma veya çalışma alanına dönüştürülerek alan tasarrufu sağlanıyor.

Sert zeminde uyumanın omurga hizasını koruduğu, sırt ağrılarını önlediği ve duruş bozukluklarına iyi geldiği belirtildi.

Futon kullanımı, ülke kültürünün temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Genç nesil arasında da bu geleneği sürdürenler bulunuyor.

BATI TARZI YATAKLAR YAYGINLAŞIYOR

Günümüzde Batı yaşam tarzının etkisiyle evlerine standart yatak kuran Japonların sayısı artış gösteriyor. Futon kullanımına daha çok geleneksel mimariye sahip eski evlerde rastlanıyor. Japon kültürünü deneyimlemek isteyen turistler ise tüm geleneksel iç mekân özelliklerinin korunduğu "ryokan" isimli özel otelleri tercih ediyor.