Sony, uzaktan oyun oynama cihazı PlayStation Portal'ın dahili depolama alanı bulunan yeni sürümünü duyurdu. Şirket, depolama biriminin gelecekte sunulacak işlevler için tasarlandığını belirtirken, oyunların cihaza indirilmesi ya da çevrimdışı oynanması konusunda bir doğrulama yapmadı.

PlayStation Portal Player Midnight Black (Japanese Only) adıyla tanıtılan model, 10 Aralık'ta Japonya'da satışa sunulacak. Ön siparişler 13 Kasım'da başlayacak. Cihazın fiyatı 39.980 yen, yaklaşık 253 dolar olarak açıklandı.

DEPOLAMANIN KAPASİTESİ VE KULLANIM AMACI AÇIKLANMADI

Yeni sürümün mevcut modelden temel farkı, kullanıcıya sunulan dahili depolama alanı. Sony, bu donanım değişikliğini gelecekteki işlevlere yönelik bir hazırlık olarak tanımlıyor. Ancak alanın kapasitesi ve hangi amaçlarla kullanılacağı henüz bilinmiyor.

Ürünün adlandırmasında da değişiklik yapılıyor. İlk modelde kullanılan PlayStation Portal Remote Player adı, yeni sürümde yerini PlayStation Portal Player'a bırakıyor.

PlayStation Portal, 2023 yılında PS5 oyunlarını internet üzerinden uzaktan oynatmak amacıyla piyasaya sürülmüştü. Cihaza 2025'te eklenen bulut oyun desteğiyle PlayStation Plus Premium aboneleri, desteklenen PS5 oyunlarını konsola sahip olmadan oynayabilir hale gelmişti.

YALNIZCA JAPONCA SİSTEM DİLİ SUNULACAK

Yeni model, 8 inç büyüklüğündeki 1080p LCD ekranını ve 60 FPS desteğini koruyor. 3D Audio, dokunsal geri bildirim ve DualSense kontrolcüsünden alınan uyarlanabilir tetik teknolojileri de yeni sürümde bulunuyor.

Şimdilik yalnızca Japonya pazarına özel olacak cihaz, sadece Japonca sistem dilini destekleyecek. Kullanım için Japonya'da kayıtlı bir PlayStation hesabı gerekecek. Cihazı satın alanlara bir aylık PlayStation Plus Premium aboneliği hediye edilecek.

Sony, dahili depolamalı modelin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin açıklama yapmadı.

REKABET KIZIŞIYOR

Taşınabilir oyun konsolu pazarında rekabet yeni bir boyuta ulaştı. Nintendo Switch 2, Steam Deck ve ASUS ROG Xbox Ally modelleri arasındaki yarışa Lenovo ve MSI da güçlü alternatiflerle katılırken, üreticiler artık yalnızca performansla değil, ekran teknolojileri, batarya ömrü ve oyun kütüphaneleriyle de kullanıcıları cezbetmeye çalışıyor.

Oyun dünyasında taşınabilir konsollara yönelik ilgi, üreticiler arasındaki rekabeti artırıyor. Nintendo, Switch 2 ile geleneksel konsol deneyimini sürdürürken Valve, Steam Deck OLED ve SteamOS ekosistemiyle PC oyuncularını hedefliyor.

Microsoft ve ASUS iş birliğiyle geliştirilen ROG Xbox Ally serisi ise Windows tabanlı oyun deneyimini taşınabilir cihazlara taşıyor. ASUS'un ekim ayında satışa sunduğu ROG Xbox Ally X20, OLED ekranı ve geliştirilmiş soğutma sistemiyle rekabete yeni bir seçenek ekledi.

NINTENDO'NUN SATIŞLARI YAVAŞLADI

Pazarın dikkat çeken gelişmelerinden biri Nintendo cephesinde yaşandı. Şirketin açıkladığı verilere göre Switch 2'nin nisan-eylül 2026 dönemindeki satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalarak 6,49 milyon adede geriledi.

Buna karşın Nintendo, özel oyunları ve televizyona bağlanabilen hibrit tasarımıyla rakiplerinden ayrışmayı sürdürüyor.

REKABETTE YENİ DÖNEM

Lenovo'nun Legion Go 2 modeli büyük OLED ekranıyla, MSI'ın Claw serisi ise güçlü donanım seçenekleriyle öne çıkıyor. Valve'ın SteamOS işletim sisteminin farklı üreticilerin cihazlarında da kullanılması, pazardaki rekabetin yazılım tarafında da genişlediğini gösteriyor. Şimdi de Sony'nin portal konsolunda yaptığı değişiklik bu pazarda yeniden pay sahibi olma isteğini gösteriyor.