Uzak Doğu felsefesi Feng Shui'ye göre, mutfaklar evin enerji akışının merkezi, buzdolapları ise hem bedeni hem ruhu besleyen gıdaların depolandığı ana kaynaklar olarak kabul ediliyor. Bu felsefeye göre, buzdolabı "metal" elementini temsil ediyor ve bu alanın üzerindeki düzen, hane halkının finansal istikrarını doğrudan etkiliyor.

METAL ELEMENTİ VE ENERJİ DENGESİ

Feng Shui kuralları, buzdolabının çevresinin temiz ve düzenli tutulması gerektiğini vurguluyor. Metal elementini temsil eden bu cihazın üzerine yerleştirilen nesnelerin türü, enerji dengesi açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar, ateş elementini temsil eden mikrodalga fırın veya tost makinesi gibi elektronik cihazların buzdolabının üzerine konulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu durumun, ateş ve metal enerjileri arasında gerilim oluşturarak maddi kayıplara yol açabileceği ifade ediliyor.

MUTFAKTA BİTKİ VE AHŞAP KULLANIMINA DAİR UYARILAR

Mutfak dekorasyonunda sıkça tercih edilen bitki ve ahşap süslemelerin, buzdolabının hemen yakınına yerleştirilmemesi gerektiği belirtiliyor. Ahşabın metalle olan uyumsuzluğu nedeniyle bereket enerjisini zayıflatabileceği, bunun yerine metal veya altın rengi aksesuarların tercih edilmesinin finansal enerjiyi artırdığına inanılıyor. Ayrıca, buzdolabının üzerine asılan eski mıknatıslar, alışveriş listeleri ve özellikle faturaların "finansal durgunluğu" ve "borç yükünü" simgelediği, bu nedenle bu tür belgelerin cihaz üzerinde bulundurulmaması gerektiği vurgulanıyor.

BOLLUK VE REFAH SEMBOLLERİ

Enerji akışını canlandırmak için Japonya’da uygulanan yöntemler arasında şu nesnelerin kullanımı öne çıkıyor:

Metal ve Altın Sikkeler: Para akışını temsil etmesi amacıyla cihazın üzerine veya görünür bir noktasına yerleştiriliyor.

Zenginlik Figürleri: Çin uğur düğümü veya ağzında madeni para tutan kurbağa figürleri bolluk sembolü olarak tercih ediliyor.

Pozitif Görseller: Başarı belgeleri, aile fotoğrafları ve tahıl görsellerinin, faturaların aksine hane enerjisini yükselttiği savunuluyor.

Japon ev düzenleme pratiklerinde bu detaylar, sadece estetik bir tercih değil, yaşam alanındaki "Chi" (yaşam enerjisi) akışını optimize etme stratejisi olarak değerlendiriliyor.