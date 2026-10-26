Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarında, şehri sel ve su baskınlarından korumak amacıyla yerin onlarca metre altında inşa edilen devasa su tahliye tesisi, şiddetli yağışlar sırasında nehirlerin taşmasını engelleyerek sokakları su basmasının önüne geçiyor. Dünyanın en büyük yer altı taşkın önleme sistemlerinden biri olan bu tesis, tayfunlar ve şiddetli sağanaklar sırasında nehirlerden gelen fazla suyu yer altındaki dev tüneller ve haznelere çekerek, ardından kontrollü bir şekilde büyük bir nehre pompalıyor.

DEV SÜTUNLARLA DESTEKLENEN "YER ALTI KATEDRALİ"

Saitama eyaletinde, yerin yaklaşık 50 metre altında bulunan ve devasa beton sütunlarla desteklenen bu devasa su deposu, boyutları ve mimari yapısı nedeniyle "Yer Altı Katedrali" olarak da adlandırılıyor. Tesis, her biri onlarca ton ağırlığında olan devasa beton sütunlarla ayakta tutuluyor. Bu sütunlar, yer altındaki muazzam su basıncına ve toprağın yüküne karşı tesisin güvenliğini sağlıyor.

Şiddetli yağışlar başladığında, bölgedeki küçük ve orta ölçekli nehirlerin taşma noktasına gelen suları, yer altındaki devasa dikey kuyular aracılığıyla bu tesise yönlendiriliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA TAMAMEN DOLUYOR

Sistem, çevre nehirlerdeki su seviyesi kritik eşiği aştığında otomatik olarak devreye giriyor. Sokakları ve yerleşim yerlerini basması muhtemel olan milyonlarca ton su, yer altındaki dev tünellerden geçerek ana toplama haznesine ulaşıyor. Şiddetli tayfunlar ve yoğun sağanaklar sırasında bu devasa depolar tamamen suyla doluyor.

Yer altında biriken devasa su kütlesi, tesisin çıkışında bulunan ve uçak motorlarıyla çalışan çok güçlü pompalar vasıtasıyla saniyede yüzlerce metreküp hızla bölgenin en büyük nehri olan Edo Nehri'ne güvenli bir şekilde deşarj ediliyor.

TOKYO'YU SEL FELAKETLERİNDEN KORUYOR

Metropol genelinde hayatı felç edebilecek sel felaketlerini önlemek için tasarlanan bu mühendislik harikası, kurulduğu günden bu yana onlarca büyük tayfun ve sel riskini sıfıra indirmeyi başardı. Şehir altyapısının en önemli parçalarından biri olan dev yer altı su depoları, Japonya'nın iklim krizine ve aşırı doğa olaylarına karşı geliştirdiği en etkili savunma sistemlerinden biri olarak faaliyetini sürdürüyor.