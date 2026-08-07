Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklarda Japonlar, şekerli içecekler veya kahve yerine geleneksel bir alternatif olan kavrulmuş karabuğday çayı "sobacha"yı tercih ediyor.

Adında çay kelimesi geçmesine rağmen klasik çay yapraklarından değil, kavrulmuş karabuğday tanelerinden hazırlanan bu içeceğin en değerli çeşidi ise besin değeri yüksek Tatar karabuğdayından elde ediliyor.

Sıcak suyla demlendiğinde altın sarısı bir renk alan sobacha; taze ekmek kokusu ile hafif tatlı ve fındıksı bir aromaya sahip.

KAFEİNSİZ VE ZENGİN MİNERAL İÇERİĞİ

Sobacha’nın öne çıkan özelliklerinden biri kafein içermemesi. Bu sayede günün her saatinde, uykusuzluk veya kalp çarpıntısı riski olmadan tüketilebiliyor. İçeriğinde magnezyum, manganez, bakır, çinko ile rutin gibi antioksidan etkili flavonoidler bulunduran karabuğdayın bu yararlı bileşenlerinin bir kısmı demleme esnasında suya geçiyor.

Sindirim sistemini yormayan yapısı nedeniyle genellikle yemeklerden sonra tercih edilen içeceğin bileşimindeki rutin maddesinin, damar esnekliğini desteklediği ve hücreleri oksidatif strese karşı koruduğu belirtiliyor.

HAZIRLANIŞI VE TÜKETİM ŞEKLİ

1-2 çay kaşığı kavrulmuş karabuğdayın üzerine kaynar olmayan sıcak su eklenip yaklaşık 5 dakika demlenmesiyle hazırlanan sobacha, yaz aylarında genellikle soğutularak buz, limon dilimi veya taze nane yapraklarıyla servis ediliyor. Demleme sonrası yumuşayan karabuğday taneleri ise atılmayıp yoğurt, lapa veya smoothie'lere eklenebiliyor.

Doğal olarak glütensiz bir yapıda olan karabuğday, çapraz bulaşma olmadığı sürece çölyak hastaları tarafından da tüketilebiliyor. Ancak uzmanlar, rutinin hafif tansiyon düşürücü etkisi nedeniyle düşük tansiyon problemi yaşayan kişilerin bu içeceği ölçülü tüketmesini öneriyor.