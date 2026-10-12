Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzelerin başkent Pyongyang ve çevresindeki bir bölgeden fırlatıldığı, füzelerden birinin denize düşmeden önce 900 kilometreden fazla mesafe katettiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı ise fırlatılan en az iki balistik füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışındaki sulara düştüğünün tahmin edildiğini duyurdu.

PEŞ PEŞE HİPERSONİK TESTLER

Son fırlatma, iki ülke arasında karşılıklı gerçekleştirilen hipersonik füze testlerinin hemen ardından geldi. Kuzey Kore, yapay zekâ destekli ve düşük irtifada yön değiştirebilen orta menzilli hipersonik füze testini başarıyla tamamladığını açıklarken; Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung da yerli imkânlarla geliştirilen ve yüksek hızıyla hava savunma sistemlerini zorlayan hipersonik süzülme aracının ilk fırlatma testini bizzat takip etti.

Bölgedeki güvenlik krizi, Pyongyang yönetiminin nükleer kapasitesini genişletme adımları, askeri tatbikatları ve diplomasi çağrılarını yanıtsız bırakmasıyla derinleşiyor.

Askerden arındırılmış bölgede meydana gelen kara mayını patlamasında üç Güney Kore askerinin yaralanması da iki ülke arasındaki kırılgan dengeyi daha da hassas bir noktaya taşıdı.