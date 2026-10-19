Kış mevsiminde kurutma makinesi olmadan çamaşırları daha hızlı kurutmak, özellikle kot pantolon, kalın kazak ve havlu gibi zor kuruyan ürünlerin evde oluşturduğu nemi önlemek açısından büyük önem taşıyor.

Haber portalında yer alan bilgilere göre, Japonya'da yaygın olarak kullanılan özel bir asma tekniği ve alınacak birkaç pratik önlemle bu süreci önemli ölçüde kısaltmak mümkün.

JAPON KURUTMA TEKNİĞİ GÜNDEME GELDİ

Japon kurutma yönteminin temel mantığı, giysilerin boyutlarına göre stratejik bir düzenle asılmasına dayanıyor. Bu teknikte kurutmalığın dış kenarlarına pantolon, kalın hırka, kazak ve büyük havlu gibi uzun parçalar asılırken; orta kısma ise tişört, çorap ve iç çamaşırı gibi kısa parçalar yerleştiriliyor.

Çamaşırların oluşturduğu bu kavisli yapı nedeniyle 'kemer tipi kurutma' olarak bilinen yöntem, giysilerin birbirini kapatmasını önlüyor. Böylece kıyafetlerin arasından hava akışı çok daha rahat sirküle ediyor ve kuruma süresi hızlanıyor.

ÇAMAŞIR KURUTMAYI HIZLANDIRAN DİĞER YÖNTEMLER

Kurutma sürecini desteklemek için çamaşırları makineden çıkarırken kumaş türünün izin verdiği en yüksek devirde sıktırmak ve asmadan önce iyice silkeleyerek kat yerlerini düzeltmek gerekiyor. Kurutmalığı aşırı doldurmayıp parçalar arasında boşluk bırakmak da havalanmayı kolaylaştırıyor.

Kurutmalığın konumu da bir diğer kritik unsur. Çamaşırları duvar ve mobilyalardan uzak, aydınlık ve hava akımı olan bir odaya yerleştirmek gerekiyor. Güvenli mesafeyi korumak şartıyla radyatör yakınları tercih edilebilirken, evde oluşan yoğun nemin camlarda yoğuşma veya duvarlarda küf yapmaması için odanın sık sık yoğun şekilde havalandırılması öneriliyor.

KLİMANIN NEM ALMA ÖZELLİĞİ VE SON KONTROLLER

Evdeki klimanın nem alma (Dry) modu da bu süreçte kullanılabiliyor. Kurutmalığı hava akışını kesmeyecek şekilde klimanın yakınına koymak veya klimayı gece boyunca bu modda çalıştırmak, oda nemini düşürerek sabah saatlerine kadar giysilerin büyük oranda kurumasını sağlıyor.

Son olarak, dışarıdan kuru görünen kalın kumaşların iç kısımlarında nem kalabileceği uyarısı yapılıyor. Giysileri dolaba kaldırmadan önce dikiş hatları, cepler ve bel bantları mutlaka kontrol edilmeli. Çamaşırlardan gelen sinmiş rutubet kokusu, ürünün olması gerekenden uzun süre nemli kaldığını gösteriyor.