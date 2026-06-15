Japonya Merkez Bankası’nın, başkanın katılmadığı ilk düzenli para politikası toplantısında gösterge faiz oranını 1995’ten beri en yüksek seviyeye yükseltmesi öngörülüyor.

Bloomberg anketine göre BOJ’u takip eden ekonomistlerin çoğunluğu salı günü sona erecek iki günlük toplantı sonrasında faiz oranının 25 baz puan artırılarak yüzde 1’e çıkarılmasını bekliyor.

Son günlerde karaciğer kisti enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan BOJ Başkanı Kazuo Ueda, görüşlerini kurul üyelerine yazılı olarak iletecek fakat oylamaya katılmayacak.

Beklenen faiz artırımı, Aralık ayından bu yana ilk artış olacak. Aynı zamanda Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı enflasyon baskılarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek.

Her ne kadar savaşı sona erdirecek bir anlaşma ihtimali belirmiş olsa da BOJ yetkilileri enflasyon risklerinin devam ettiğini düşünüyor.

Piyasalar, BOJ’un bundan sonraki adımlarına yönelik sinyalleri dikkatle izleyecek. Özellikle Japon yeni değer kaybetmeye devam ederse, toplantı sonrasında dövize müdahalenin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.