Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentinde devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Yetkililer, 26 Şubat'tan bu yana 1800 hektarlık alanın kül olduğunu duyurdu.
Yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 1700 itfaiyeci ve helikopterler katılırken, alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşma riski nedeniyle yaklaşık 4 bin 600 kişi için tahliye emri verildi.
Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, bölgedeki vatandaşlara güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.