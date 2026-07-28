Japonya, Minamitori Adası yakınlarındaki Pasifik Okyanusu tabanında yüksek yoğunlukta nadir toprak elementleri tespit ederek, kritik mineral tedarikinde dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir adım attı.

KAYNAĞI TAM ÖLÇÜLEMEDİ

Yapılan analizler, elektrikli araçlar, yarı iletkenler ve havacılık teknolojileri için hayati öneme sahip itriyum, gadolinyum ve disprosyum gibi maddelerin varlığını doğruladı. Yetkililer, ilk araştırmanın sınırlı bir alanı kapsadığını ve kaynağın tam ölçeğinin belirlenmesi için ek keşif çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mineral yataklarının toplam büyüklüğü ise şu aşamada açıklanmadı.

GÜNDE 350 TON ÇAMUR ÇIKARACAKLAR

Bu keşif, Japonya'nın ileri teknoloji üretimi ve askeri uygulamalarda kullanılan ağır nadir toprak elementleri konusundaki Çin bağımlılığını azaltmaya yönelik geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Pekin, son dönemde söz konusu minerallere yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırmıştı.

Japonya, mineral işleme ve sonuçları değerlendirme amacıyla Şubat 2027'de aynı bölgede büyük ölçekli deneme madenciliğine başlamayı planlıyor. Çalışmalar kapsamında günde yaklaşık 350 ton deniz tabanı çamuru çıkarılması hedefleniyor.