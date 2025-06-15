İkilinin, Alberta, Kananaskis'te yapılacak Yedili Grup zirvesinin aralarında ikinci yüz yüze görüşmeleri için bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu, Cuma günü Washington'da yapılan altıncı tur üst düzey ticaret görüşmelerinin ardından gerçekleşecek.

Japonya'nın baş gümrük tarifesi müzakerecisi Ryosei Akazawa, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı detaylı görüşmelerde bir anlaşma olasılığını ele aldığını söyledi.

Cuma günü Trump ile telefonda görüşen Ishiba'nın numarası, başkanın Japon otomobillerine uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisini ve Trump'ın karşılıklı gümrük vergisi olarak adlandırdığı genel yüzde 24'lük vergiyi kaldırmasını sağlamak olacak; ancak bunu yaparken başbakanın ülke içindeki halk desteğini zedeleyebilecek tavizler vermemek olacak.

Analistler, çok fazla taviz vermektense Tokyo'ya anlaşmasız dönmenin siyasi açıdan daha iyi olacağını söylüyor.

Tokyo'daki Temple Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Michael Cucek, "Eğer işler kötü giderse, bu Ishiba için olumlu bile görülebilir; Trump'a karşı dik durması ve ülkesi saldırı altındayken onu savunması," dedi.

Ishiba ve iktidardaki Liberal Demokrat Partisi, Kasım ayında alt mecliste aldığı yenilginin ardından gelecek ay üst meclis seçimleriyle karşı karşıya kalacak ve bu yenilgi, iktidarda kalmak için diğer partilerin desteğine bağımlı kalmasına neden olacak. Başka bir kötü seçim sonucu, hükümetini devirebilir ve Trump'ı yeni bir Japon yönetimiyle ticaret görüşmelerini yeniden başlatmaya zorlayabilir.

Tokyo'daki Rorschach Advisory'de mali siyasi analist olan Joseph Kraft, "En önemli şey Ishiba'nın kötü bir (otomobil) anlaşma için pes etmemesi," dedi. "Bir tür anlaşma olacağını bekliyorum, ancak bu gelişigüzel de olabilir. Trump'ın iyi haberlere ihtiyacı var ve G7 faaliyetlerine fazla ilgi duyduğunu sanmıyorum."

Mizuho Bank Kıdemli Analisti Asuka Tatebayashi, Kanada'da bir anlaşmaya varılamamasının Japonya üzerinde hemen bir ekonomik etki yaratmayabileceğini, ancak yürürlükte kalan tarifelerin sonunda büyümeyi aşağı çekeceğini söyledi.

"Nisan ayında ABD'ye yapılan otomobil ihracatı verilerine bakarsanız, oldukça çarpıcıydı. Dolar cinsinden hacim neredeyse %5 düştü, ancak otomobil sayısı çok arttı," dedi.

"Ya sadece ucuz arabalar satıyorlar ya da üreticiler maliyeti üstleniyorlar. Bence durum ikincisi ve bu pek sürdürülebilir değil."

Mizuho Research & Technologies'in nisan ayındaki raporuna göre, gümrük vergileri Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılasını %0,9 oranında düşürebilir.