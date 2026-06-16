Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 1'e yükselterek 30 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkardı. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle tam bir uyum içinde olan bu hamle, 2024 yılında başlayan politika normalleşmesi sürecine de ivme kazandırdı.

1995 YILINDAN SONRA BİR İLK

Bu artış, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 0,75'e çektiği aralık ayından bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı oldu. Faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine yükseltilmesi ise 1995 yılından bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

BOJ'dan yapılan açıklamaya göre karar, 7'ye karşı 1 oyla alındı. Kurul üyesi Toichiro Asada karara muhalif kalarak faizlerin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulmasını savundu.

ZAYIF YEN VE ENFLASYON BASKISI

Söz konusu politika sıkılaştırması, Japonya'nın zayıf yen ve kısmen İran savaşının da etkisiyle tırmanışa geçen enflasyonla mücadele ettiği oldukça zorlu bir döneme denk geldi.

Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Nikkei 225 endeksi kararın ardından yüzde 0,46 değer kazandı.

Yen, dolar karşısında hafif bir toparlanma göstererek 160,22 seviyesine geldi. 10 yıllık Japon Devlet Tahvili (JGB) getirileri 3 baz puan tırmanarak yüzde 2,615'e ulaştı.

TAHVİL ALIMLARINDA KADEMELİ AZALTIM PLANI

Merkez bankası ayrıca, devlet tahvili alımlarını her takvim çeyreğinde 200 milyar yen tutarında azaltmaya devam edeceğini duyurdu. Bu kademeli azaltım sürecinin tamamlanmasının ardından ise Nisan 2027 itibarıyla aylık Japon Devlet Tahvili alımlarının 2 trilyon yen seviyesinde korunacağı açıklandı.