Japonya'nın Kumamoto bölgesinde TSİ saat 10:35'te 7.1 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi. 

Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı. Devlet yayıncısı NHK, bölge halkını acilen yüksek noktalara kaçmaları yönünde uyardı.

 

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