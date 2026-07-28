Japonya'nın Kumamoto bölgesinde TSİ saat 10:35'te 7.1 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi.
Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı. Devlet yayıncısı NHK, bölge halkını acilen yüksek noktalara kaçmaları yönünde uyardı.
Japonya'nın Kumamoto bölgesinde TSİ saat 10:35'te 7.1 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi.
Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı. Devlet yayıncısı NHK, bölge halkını acilen yüksek noktalara kaçmaları yönünde uyardı.
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