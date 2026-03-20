Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi’ne akın etti. Binlerce kişi cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Pakistan, Mısır, Endonezya gibi farklı ülkelerden gelen çok sayıda kişi camiyi sabah saatlerinde doldurdu.

Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu; kadınlar için ayrı bir bölüm ayrıldı. Bayram namazını Tokyo Camisi İmam Hatibi Musa Atcı kıldırdı. Hutbede, Ramazan’ı tamamlamanın ve bayrama ulaşmanın mutluluğu vurgulandı.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı ve camide fotoğraf çektirdi.