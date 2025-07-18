Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığının açıkladığı verilere göre, dalgalı taze gıda maliyetlerini kapsamayan çekirdek TÜFE, haziranda geçen yıla göre yüzde 3,3 arttı.

Mayısta, enflasyon art arda üçüncü ay yükselerek Ocak 2023'ten beri en yüksek seviye olan yüzde 3,7'ye ulaşmıştı.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi haziranda çekirdek TÜFE'nin 3,3 artması yönündeydi. Taze gıda hariç enflasyonun 39 aydır art arda Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti.

Hazirandaki yüzde 3,3'lük çekirdek enflasyon gıda fiyatlarındaki ortalamanın üzerindeki artıştan kaynaklanmaya devam etti.

Japonya'nın artan pirinç fiyatları son aylarda gündemdeydi. Japon hükümeti temel gıda maddesi olarak tüketilen pirincin artan fiyatını kontrol altına almak için acil durum stoklarını serbest bırakmıştı. Bununla fiyatlar düşmeye başlamış olsa da yüksek seyretmeye devam ediyor.

Mayısta yıllık yüzde 101,7 artan pirinç fiyatları haziranda hafif bir gevşeme göstererek yıllık bazda yüzde 100,2 artış gösterdi.

Bu arada, taze gıda ve enerji fiyatlarını kapsamayan ve BoJ tarafından iç talep kaynaklı fiyatların bir ölçüsü olarak yakından takip edilen "çekirdek" enflasyon ise haziranda yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseldi.

Haziran ayı çekirdek TÜFE verisi, BoJ’un kalıcı gıda enflasyonunun artan baskısıyla ABD gümrük tarifelerinin zayıf ekonomi üzerinde oluşturduğu riskleri dengelemede karşılaştığı zorluğu devam ettiğini gösterdi.

Japonya'da 20 Temmuz'da Danışman Meclisi (Sangiin) seçimleri yapılacak.

Öte yandan, siyasi belirsizlik ve daha gevşek maliye politikasına ilişkin endişeler Japon devlet tahvilleri üzerinde baskı oluşturuyor.