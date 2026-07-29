Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında yer alan Kumamoto eyaletinde salı günü yerel saatle 16.27'de 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yolların yarılmasına, on binlerce evde elektrik kesintisine ve bazı binaların çökmesine yol açan sarsıntıda ilk belirlemelere göre en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, yetkililerin enkaz altında kalanları kurtarmak için adeta zamanla yarıştığını bildirdi.

Başbakan Takaiçi, bugün saat 08.30 itibarıyla ölü sayısını doğruladı. Ölen herkesin depremle bağlantılı olarak ölü ölmediği henüz belli değil

Yaralanmalar, yıkılan binalar, yangınlar ve altyapı hasarları dahil geniş çaplı yıkım yaşandığını belirten Takaiçi, hala kurtarılmayı bekleyen insanların bulunduğunu vurguladı.

ORDU DEPREM BÖLGESİNE İNDİ

Takaiçi, su ve elektrik hatlarını yeniden tesis etmek ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye Japon Ordusu'ndan 3 bin 600 personelin sevk edildiğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, Kashima kasabasındaki Aeon Alışveriş Merkezi'nde deprem sonrası yapılan tahliyenin ardından bir patlama meydana geldi.

Ulusal yayın kuruluşu NHK'ye göre patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise binadan kurtarıldı.

Çok sayıda yaralının olduğu tesiste en az yedi kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Diğer yandan Kyodo haber ajansı, Yatsushiro şehrindeki Nippon Paper Industries fabrikasında bir bacanın çökmesi sonucu iki kişinin tepkisiz halde bulunduğunu, dokuz kişinin ise henüz haber alınamadığını aktardı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin yaklaşık 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte gerçekleştiğini, bu durumun sarsıntıyı ve ardından gelen güçlü artçıları oldukça şiddetli hale getirdiğini bildirdi.

Ajans, önümüzdeki günlerde yeni depremlerin yaşanabileceği konusunda halkı uyardı. Ülkede bu şiddetteki son deprem 2024 yılında Noto Yarımadası'nda yaşanmış ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

10 YIL SONRA İLK DEPREM

Kumamoto bölgesi ise en son 2016 yılında büyük depremlerle sarsılmıştı.

Kumamoto çevresindeki önemli sanayi tesisleri ve üreticiler de sarsıntıdan etkilendi. Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Kumamoto'daki fabrikasını tahliye ettikten sonra yapılan yapısal incelemelerin ardından faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladığını duyurdu.

Çarşamba günü üretime dönmeyi planlayan otomotiv devi Toyota, deprem sonrasında faaliyetlerini tekrar askıya alırken, Nissan üretimin planlandığı gibi sürdüğünü bildirdi.

Kumamoto'daki tesisinde araçlardan dijital kameralara kadar birçok cihaz için görüntü sensörü üreten Sony ise fabrikadaki üretimin durdurulduğunu, bina ve üretim hatlarındaki hasarın değerlendirildiğini açıkladı.