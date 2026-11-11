Japonya'da geliştirilen yeni bir ısıtma sistemi, geleneksel soba anlayışını değiştirmeyi hedefliyor. Pelet sobasından elde edilen sıcak havayı evin zemin altına yönlendiren sistem, yalnızca sobanın bulunduğu odayı değil, bütün evi ısıtmayı amaçlıyor. Üstelik mevcut konutlara da uygulanabiliyor.

Japonya merkezli AoConcept LLC, patentli "YukadanPellet" adlı tüm bina zemin ısıtma sisteminin franchise iş modelini hayata geçirdiğini duyurdu. Şirket, özellikle kullanılmayan konutların yeniden değerlendirilmesini ve mevcut evlerin ısıtma koşullarının iyileştirilmesini hedefliyor.

SICAK HAVA ZEMİNİN ALTINA GÖNDERİLİYOR

Sistemin çalışma prensibi, özel olarak tasarlanan AO-01 model pelet sobasına dayanıyor. Sobada yakılan peletlerden elde edilen sıcak hava, doğrudan evin zemin altındaki boşluğuna aktarılıyor. Bu alana yerleştirilen dolaşım fanları sayesinde sıcak hava zeminin altına dağıtılarak bütün yüzeyin ısınması sağlanıyor.

Sistemin temelinde ise binanın temelinden kaynaklanan ısı kaybını önlemek için uygulanan temel yalıtımı bulunuyor. Böylece zemin altındaki sıcaklığın daha uzun süre korunması hedefleniyor. Isınan zemin de bulunduğu ortama yavaş ve dengeli biçimde ısı yayıyor.

SOBADAN ÇIKAN SICAK HAVANIN YÜZDE 90'I ZEMİN ALTINA GİDİYOR

AO-01 model soba, sıcak havayı hem evin içine hem de zemin altına gönderecek şekilde tasarlandı. Şirketin açıklamasına göre sıcak havanın yaklaşık yüzde 90'ı zemin altına, yüzde 10'u ise doğrudan yaşam alanına yönlendiriliyor. Sobanın yaydığı ışınım ısısı da odanın ısınmasına katkıda bulunuyor.

Cihazın yan tarafındaki kol yardımıyla hava akışı ayarlanabiliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına göre zemin altına veya doğrudan odaya gönderilen sıcak hava miktarını değiştirebiliyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜŞÜK TUTULUYOR

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri de düşük elektrik tüketimi. Şirket, sobanın ateşleme sırasında yaklaşık 400-500 watt, normal çalışma sırasında ise 50-60 watt elektrik tükettiğini belirtiyor.

Yaklaşık 8 kilogram kapasiteli yakıt haznesine sahip cihaz, maksimum güçte çalışırken saatte yaklaşık 1-1,2 kilogram pelet tüketiyor. Sobanın açıklanan maksimum ısı çıkışı 3,1 kilovat, yanma verimliliği ise yüzde 72 seviyesinde.

MEVCUT EVLERDE DE KULLANILABİLİYOR

Geleneksel yerden ısıtma sistemleri çoğunlukla yeni inşaat aşamasında veya kapsamlı tadilatlarla uygulanabiliyor. YukadanPellet sistemi ise mevcut evlerin yalnızca zemin altındaki bölümünde yapılacak düzenlemelerle kurulabilecek şekilde tasarlandı.

AoConcept, özellikle Japonya'da sayıları artan boş konutların yeniden kullanılmasını ve soğuk bölgelerdeki mevcut evlerin ısıtma koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Şirket bu kapsamda, sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması için inşaat ve tadilat firmalarıyla franchise iş ortaklıkları kurmaya hazırlanıyor.

Şirket, yeni iş modelini tanıtmak amacıyla 9 Kasım 2026'da sektör temsilcilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı da düzenledi.