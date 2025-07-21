Altın, Fed yetkililerinin enflasyon görüşleri, yatırımcıların tarife beklentileri Japonya seçimlerinin etkiyle yükselişe geçti. Altının gramı 4 bin 400 liraya çıkarak rekor tazeledi. ABD'nin ticaret savaşlarına dair hamlelerini yakından takip ederken altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler etkisiyle değerli metallerde etkili oluyor.

JAPONYA'DAKİ SEÇİMLERDE SON DURUM

Ishiba’nın koalisyonu, Pazar günü yapılan seçimde 248 sandalyeli Danışmanlar Meclisi’nde 47 sandalye kazandı; bu, üst mecliste kontrolü elinde tutabilmesi için gereken 50 sandalyenin üç sandalye altında kaldı. Seçim sonucu, Ishiba’nın Liberal Demokrat Partisi (LDP) ile küçük ortağı Komeito’nun üst mecliste toplam 122 milletvekiline sahip olmasına yol açtı. Danışmanlar Meclisi'ndeki sandalyelerin yarısı her üç yılda bir yapılan seçimlerle yenileniyor.

Piyasada dikkatler, merkez bankası politikalarına çevrildi; Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 2'de sabit tutması bekleniyor. Bir Fed yetkilisi ABD Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi için destek verdiğini belirtti.

Öte yandan KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, doların haftaya durgun bir başlangıç yaptığını, bu durumun ise tarifelerin son tarihleri öncesinde altına destek sağladığını belirtti.

P İ YASALAR TALAN OLDU

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar endeksi sert düşüş yaşarken, altın tarafı yükselişe geçti. Ons altındaki yükseliş ve dolar endeksindeki gerileme gram altında rekoru beraberinde getirdi.

GRAM ALTINDAN REKOR

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle gram altın haftaya sert yükselişle başladı. Bugün öğlen 15.41'de gram altın, 4 bin 400 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi.

DOLAR ENDEKSİ DİBE VURDU

Haftanın son işlem gününü 98,33 puandan tamamlayan dolar endeksi yeni haftaya sert düşüşle başladı. Dolar endeksi bugün öğlen seansında 15.41'de 97,98 puana kadar sert geri çekilme yaşadı.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Yeni haftanın ilk işlem gününe sert yükselen başlayan ons altın, bu seyrini devam ettiriyor. Bugün öğlen seansında 15.41' ons altın 3 bin 384dolara kadar yükseldi.

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