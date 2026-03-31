Japonya'da Fishing Gang Azusa adlı YouTube kanalı tarafından paylaşılan sıra dışı renklere sahip balık fotoğrafları, sosyal medyada geniş çaplı bir etkileşim topladı. Fotoğrafların dijital düzenleme içerdiğine dair iddiaların ardından, kanal tarafından balığın yakalanma anına dair video kayıtları paylaşıldı.

OKYANUSTA YAŞIYOR

Bilimsel adı Thalassoma purpureum olan ve Japonya'da "Kinubella" olarak bilinen bu balık türü (Surge Wrasse), Atlas, Pasifik ve Hint okyanuslarında yaşam sürüyor. Türün genel özellikleri şu şekilde kaydedildi:

Habitatı, resifler ve kayalık kıyı şeritleri. Yenilebilir bir tür olmasına karşın ticari balıkçılıkta düşük bir öneme sahip. Daha çok akvaryum sektöründe tercih edilen bir tür.

Kullanıcılar, balığın neon renklerden oluşan dış görünümünü bilimkurgu filmlerindeki canlı tasarımlarına benzeten çok sayıda yorumda bulundu.