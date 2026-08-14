Japonya'nın doğusunda Perşembe gecesi başlayan şiddetli yağışlar, ülkenin Chiba eyaleti ve çevresinde büyük bir afete yol açtı.

Heyelan uyarıları ve elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede yaklaşık 45 bin haneye elektrik verilemezken, Chiba ve komşu bölgelerde 400 binden fazla sakin için tahliye emri çıkarıldı.

Saatte 115 milimetreye ulaşan ve normal şartlarda tüm Ağustos ayı boyunca kaydedilen miktara eşit olan yağışların ardından Japonya Meteoroloji Ajansı, eyalet tarihinde ilk kez en yüksek seviye olan 5. düzey heyelan ve şiddetli yağış uyarısını yayımladı.

Yağışlar beraberinde can kayıplarını da getirdi. Ichikawa kentinde su basan bir yolda 60'lı veya 70'li yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Sakura kentinde ise 66 yaşındaki bir kadın, aracının sel sularında kalması sonucu yaşamını yitirdi.

İki kişinin daha sel sularına kapılan araçlarından çıkamayarak hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgedeki yardım ve kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla ordu birlikleri sevk edildi.

Afet nedeniyle ulaşım ve günlük yaşam durma noktasına geldi. Tokyo'nun ana uluslararası havalimanlarından biri olan Narita'da yaklaşık 7 bin yolcu geceyi terminalde geçirmek zorunda kalırken, 1 bin 700 kişi de Chiba Valilik binasına sığındı.

Kamu yayıncısı NHK tarafından paylaşılan görüntülerde, Chiba'nın merkezindeki bir rögardan fışkıran suların 5 katlı bir binanın yüksekliğini aştığı anlar yer aldı.

Cuma sabahı basına açıklama yapan Chiba Valisi Toshihito Kumagai, yaşanan durumu "son derece olağandışı" olarak nitelendirerek, geçmişte birçok felaketle karşılaştığını ancak böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadığını belirtti.

Cuma günü itibarıyla yağış şiddetini kaybetmiş olsa da yetkililer bölgedeki sel ve su baskını tehlikesinin devam ettiği konusunda uyarılarda bulundu.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'ndan Kazuhito Shimamoto, taşma riski yüksek nehirlerin çevresinde yaşayan vatandaşların can güvenliklerini korumak adına yerel yönetimlerin tahliye uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve erken davranmalarını istedi.

Japonya'daki meteorologlar, iklim krizinin bu tür aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırdığına dikkat çekiyor.