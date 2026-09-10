Japonya'nın güneyinde kalan Kyushu adasındaki Sakurajima Yanardağı dün akşam itibariyle patladı. Patlama sonucu kül ve zehirli volkanik maddeler havaya binlerce metre yüksekliğe püskürdü. Japonya Meteoroloji Ajansı, krater çevresinde üçüncü seviye alarm ilan etti. Yetkililer, yanardağın yakınındaki 2 kilometrelik bölgeye giriş yasağı ilan etti. Henüz tahliyeler başlamasa da bölgedeki tüm turistik faaliyetler yasaklandı. Giriş ve trafik yasağı, bölgedeki araç trafiğini kilitledi. Bölgede yaşayan halk, volkandan püsküren külün evlerini beyaza çevirdiğini aktardı. Yetkililer, bir lav püskürmesine karşı tetikte bekliyor.

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