Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan orman yangını, Ofunato kentinde yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanı küle çevirdi. Devlet televizyonu NHK'ye göre, yetkililer yangına havadan ve karadan müdahale etti, ancak itfaiye ekiplerinin çabaları yeterli olmadı.

Yangının hızla ilerlemesi nedeniyle ülke genelinde 2 binden fazla itfaiyeci bölgeye sevk edildi. Yetkililer, dumanların yerleşim alanlarına doğru yayıldığını ve şu ana kadar 80’den fazla binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Bölgedeki tahliye çalışmaları devam ederken yaklaşık 1200 kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Ofunato Valisi Fuchigami Kiyoshi, yangının kontrol altına alınamamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yetkililer, yangının rüzgarın etkisiyle daha geniş bir alana yayılabileceğini ve müdahalenin kritik bir aşamada olduğunu belirtti. Japonya genelinde orman yangınlarına karşı alınan önlemler artırılırken yetkililer, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

TAHLİYELER ZORLU GEÇİYOR

Yetkililer, 27 Şubat'ta bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir ceset bulunduğunu açıkladı. Daha fazla ölüm henüz aktarılmazken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bölge sakinleri, alevlerin hızla ilerlediğini ve tahliye sürecinin zorlu geçtiğini ifade etti. Japonya'da bu büyüklükteki yangınlar nadir görülse de son yıllarda artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle risklerin arttığı belirtiliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken Japonya’nın farklı bölgelerinden gelen ekipler yangınla mücadeleye destek veriyor.

Yetkililer, özellikle rüzgarın yön değiştirmesi halinde yerleşim alanlarında daha fazla hasar oluşabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki hava koşulları, söndürme çalışmalarının seyrini belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.