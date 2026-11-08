Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.
Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar yaşandı.
Yetkililer, söz konusu depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.