2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Japonya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçın ardından Japon futbolcular ve teknik direktör Hajime Moriyasu'nun ders niteliğindeki hareketi gündem oldu.

TARAFTARA DUYGUSAL VEDA

Maçın bitiş düdüğünün ardından Japon futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Milli oyuncular tribünlere giderek taraftarlarının önünde eğildi ve turnuvaya veda ettikleri için özür diledi.

Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu da maç sonu kendilerini desteklemeye gelen Japon futbolseverlerin olduğu tribünün önüne gelerek taraftarlardan özür diledi. 57 yaşındaki teknik adam, Japon kültürüne özgü saygılı bir üslupla taraftarlardan özür dileyerek, turnuvaya veda ettikleri için üzüntüsünü göstermiş oldu.

Moriyasu ayrıca maç sonunda sorumluluğu alarak "Tüm Japon taraftarlar adına galibiyet alamadığımız için çok üzgünüm. Teknik direktör olarak tüm sorumluluğu üstleniyor ve herkesten özür diliyorum" dedi.

Söz konusu olay, sosyal medyada gündem olurken Japonya'nın turnuvaya saygı içinde vedası takdir topladı.